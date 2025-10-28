Вышел трейлер новогоднего фильма с Натальей Орейро и Романом Поповым

27 ноября на экраны выйдет новая новогодняя комедия с Натальей Орейро в главной роли. В фильме, снятом режиссёром Кириллом Кузиным, также приняли участие Роман Попов, скончавшийся сегодня после тяжёлой болезни, Антон Филипенко, Кристина Асмус и Иван Охлобыстин. Съёмки проходили весной этого года в Московской области.

По сюжету, жизнь заурядного юриста Петра Безуглова (Антон Филипенко) преображается благодаря внезапному появлению Натальи Орейро. Это происходит после того, как его сын, обнаружив старые письма отца к Деду Морозу, отправляет их через волшебный почтовый ящик. Богатая детская фантазия мальчика оживляет образ Натальи Орейро, о которой Пётр мечтал в юности.

Фото © Фильм «Письмо Деду Морозу» (2025). Пресс-служба Киностудии им. М. Горького, Софья Анцупова

Роман Попов в кинокартине. Фото © Фильм «Письмо Деду Морозу» (2025). Пресс-служба Киностудии им. М. Горького, Софья Анцупова

Заколдованная героиня Орейро искренне считает себя женой Петра. Ей предстоит участвовать в захватывающих погонях, исполнять песни на русском языке, варить борщ и даже примерить на себя роль Снегурочки. Как отмечает генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева, фильм станет ностальгическим путешествием для целого поколения, сочетая в себе юмор, трогательные моменты и новогоднее волшебство.

Трейлер фильма «Письмо Деду Морозу». Видео © Пресс-служба Киностудии им. М. Горького, Софья Анцупова

Сама Орейро призналась, что мечтала побывать в образе Снегурочки с момента своего первого визита в Россию, когда она узнала о существовании этого сказочного персонажа. Любовь российских зрителей к уругвайской актрисе началась после показа культового сериала «Дикий ангел» в конце 1990-х годов, а её первый приезд в нашу страну состоялся в 2001 году, после чего она регулярно приезжает для участия в съёмках и различных мероприятиях.

