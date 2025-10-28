Тина Канделаки пригрозила судом бренду, скопировавшему платье из «Алисы в Стране чудес»

Продюсер фильма «Алиса в Стране чудес» и известная телеведущая Тина Канделаки заявила, что подаст в суд на бренд LAVITA за копирование платья главной героини без разрешения. Наряд успели приобрести некоторые пользователи маркетплейсов, однако платья уже нет в наличии.

Тина Канделаки намерена судиться с брендом LAVITA из-за копии платья «Алисы в стране чудес». Видео © Telegram / Тина Канделаки

«Какая-то фирма LAVITA полностью скопировала костюм Алисы из фильма «Алиса в стране чудес» — костюм Ани Пересильд, который уже стал знаком нашего фильма. Если платье не уберётся из продажи и весь тираж не будет снят, я подам на вас в суд. На что имею абсолютное право, так как все авторские права на костюм зарегистрированы на нашу команду», — возмутилась Канделаки.

Копия платья из фильма «Алиса в стране чудес». Фото © wildberries.ru

Канделаки пояснила, что костюм был разработан художником по костюмам Татьяной Мамедовой совместно с актрисой Анной Пересильд. Наряд попал в номинацию «Лучшие костюмы» премии «Золотой орёл». Продюсер опубликовала в Telegram фотографии оригинального и копийного платья, предложив подписчикам сравнить их.

