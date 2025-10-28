Россия и США
Сливший в Сеть секретные военные карты комбриг ВСУ потребовал извинений

Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, который слил в Сеть карты с местами дислокации украинских боевиков, обратился к своим хейтерам. Он потребовал от них извинений за оскорбления в свой адрес.

«Если у вас есть совесть и вы сейчас уже поняли, что это не так всё, то исправьтесь и извинитесь», — написал он в своём посте.

По словам Манько, он опубликовал такие же карты, как и у сервиса Deep State или Генштаба. Эти документы якобы не имеют никакого грифа «секретно», утверждает полковник ВСУ.

Напомним, украинский командир Валентин Манько оказался в центре скандала, когда опубликовал в соцсети фото карт с грифом «секретно». Комбриг уже решил удалить своё нашумевшее видео, но пользователи с Украины уже атаковали его гневными высказываниями. К слову, на картах нанесены места расположения ВСУ.

Татьяна Миссуми
