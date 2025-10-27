Сливший карты в TikТok командир ВСУ подписан на профиль с фразой «Быть русским — гордо»
Обложка © TikTok/ / manko_valintin80
Командир штурмовых войск ВСУ Валентин Манько подписался в соцсетях на аккаунт с девизом «Быть русским — гордо». Данный факт был освещён Telegram-каналом Times of Ukraine.
В списке подписок украинского полковника был обнаружен профиль Натальи Локтевой, возглавляющей российскую АНО «Семья и Родина» и входящей в комиссию Госсовета России по вопросам семьи. В описании её профиля указано: «Моя сверхидея — «Быть русским — гордо». После того, как информация об этом появилась в СМИ, офицер скрыл свои подписки, однако поиск по подписчикам Локтевой выявил его аккаунт.
Ранее Валентин Манько уже становился героем скандалов из-за своих публикаций в соцсетях. Полковник выкладывал ролики, где танцевал под песню группы «Пневмослон» в нижнем белье, а также использовал маску TikTok, чтобы узнать, кто он из персонажей российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме того, Манько публиковал в соцсетях фото карт с грифом «секретно».
