Трактор насмерть задавил женщину на тротуаре на северо-западе Москвы

Трагический инцидент со смертельным исходом произошёл на северо-западе Москвы, где на тротуаре трактор совершил наезд на женщину-пешехода. О случившемся сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По предварительным данным, дорожное происшествие случилось на улице Маршала Василевского в районе дома номер 17. Водитель трактора, выехавший на тротуар, сбил находившуюся там женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до момента прибытия бригады скорой медицинской помощи.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняют обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

