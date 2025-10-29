В Госдуме предложили на 20% увеличить компенсацию оплаты за детсад

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает увеличить минимальный размер компенсации родительской платы за детский сад — впервые с 2016 года. Авторы документа — депутаты Дмитрий Гусев, Елена Драпеко и Алексей Журавлёв.

Согласно инициативе, минимальный размер компенсации предлагается увеличить на 20%: с 20% до 40% — за первого ребёнка;

с 50% до 70% — за второго ребёнка;

с 70% до 90% — за третьего и последующих детей.

«За последние годы плата за детские сады выросла, а компенсация осталась прежней. Это несправедливо по отношению к родителям, особенно к многодетным. Мы предлагаем восстановить баланс между затратами семьи и участием государства», — отметил Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю, первый заместитель руководителя фракции партии «Справедливая Россия».

Парламентарии подчёркивают, что законопроект позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, обеспечить равный доступ к дошкольному образованию и укрепить демографическую политику государства. Особенно эта мера поможет многодетным.

«Значительное увеличение размера компенсации для третьего и последующих детей (с 70% до 90%) является специальной мерой поддержки многодетных семей. Данная категория семей, как правило, испытывает наибольшие финансовые трудности при посещении детьми дошкольных образовательных организаций. Увеличение размеров компенсации для многодетных семей содействует реализации государственной демографической политики», — говорится в пояснительной записке.

А ранее Life.ru сообщал, что с нового учебного года федеральный проект «Разговоры о важном», уже знакомый школьникам, будет апробирован и в группах детских садов по всей России.