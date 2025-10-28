Театр на Покровке открылся после масштабного ремонта и получил новое название

«Покровка.Театр», ранее известный как Театр на Покровке, возобновил работу после капитальной реновации. Отмечая свой 35-й сезон, учреждение предстало обновлённым не только в названии, но и в концепции, сообщает 360.ru.

Дмитрий Бикбаев занял пост художественного руководителя, а Алексей Родин — директора. После реконструкции зрительный зал теперь рассчитан на 120 мест, что значительно больше прежних 80, но при этом сохранена уютная, камерная атмосфера.

«Раньше, как и во многих театрах, здесь были артисты расположены отдельно, у каждого была своя фотография. В этот раз мы решили усилить ощущение камерного театра единением труппы», — пояснил Бикбаев.

За свой вклад в развитие культуры города Бикбаев был удостоен звания Деятеля культуры города Москвы от Департамента культуры. В день открытия посетителям была предложена экскурсия по обновлённому театру, а на сцене состоялась премьера спектакля «В поисках театра», выполненного в жанре комедийного детектива. В планах на текущий сезон — четыре новых постановки.

