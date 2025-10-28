Россия и США
«Буревестник»
28 октября, 15:42

В мэрии Калининграда прошли повторные обыски по делу о мошенничестве

Обложка © Life.ru

В администрации Калининграда силовики вновь проводят обыски, причиной стало уголовное дело в отношении зампредседателя комитета городского хозяйства мэрии, подозреваемого в мошенничестве по статье 159 УК. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на свои источники в кругу правоохранителей.

«В администрации Калининграда проводятся повторные обыски. Это связано с делом о мошенничестве», — подчеркнул собеседник агентства. В администрации пока не комментировали ситуацию. Как предполагается, речь идёт о Романе Бартоше.

Напомним, 17 октября в Калининграде задержали заместителя главы комитета городского хозяйства и строительства городской администрации Романа Бартоша по обвинению в мошенничестве. Следствие установило, что в декабре 2023 года в закупочную комиссию «Управления капитального строительства» поступили предложения с завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка. Покупка планировалась в рамках проекта по развитию туризма. На основании этих документов контракт был оформлен с искусственно завышенной ценой. В конкурсе участвовал только один предприниматель. Перевод на счёт бизнесмена составил 8,2 млн рублей, тогда как реальная стоимость скамеек была более чем на миллион меньше.

Татьяна Миссуми
