Рухнули три этажа: Взрыв газа произошёл в многоэтажке на западе Украины

В городе Хмельницкий на Украине произошёл взрыв бытового газа в жилом многоэтажном доме. Как сообщает «Страна.ua», в результате три верхних этажа здания оказались разрушены.

По информации полиции, инцидент случился на улице Тернопольской. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы, включая следственно-оперативную группу. Точное количество пострадавших и возможных жертв на данный момент не уточняется.

Ранее сообщалось, что в жилой многоэтажке в Центральном районе Сочи произошёл мощный взрыв. В результате погиб 70-летний мужчина. Трое человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На время работ из дома эвакуировали 70 человек. В результате данного факта было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).