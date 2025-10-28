Президент Узбекистана на следующей неделе встретится с Трампом в Вашингтоне

На следующей неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится в Вашингтон для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, ссылаясь на заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау.

Стоит отметить, что уже вторая встреча глав государств за последние два месяца, первая прошла в сентябре в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки — от торговли до энергетики.