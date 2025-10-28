Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 15:41

Президент Узбекистана на следующей неделе встретится с Трампом в Вашингтоне

Обложка © Сайт президента Узбекистана

Обложка © Сайт президента Узбекистана

На следующей неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится в Вашингтон для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, ссылаясь на заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау.

Стоит отметить, что уже вторая встреча глав государств за последние два месяца, первая прошла в сентябре в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Токаев и президент Финляндии заявили об общем видении ситуации на Украине
Токаев и президент Финляндии заявили об общем видении ситуации на Украине

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки — от торговли до энергетики.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Узбекистан
  • Дональд Трамп
  • США
  • Шавкат Мирзиёев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar