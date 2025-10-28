В Красноярском крае после гибели школьника арестовали главу службы отлова собак

Берёзовский районный суд Красноярского края заключил под стражу руководителя общественной организации «Мой пёс» по уголовному делу о гибели ребёнка после нападения собак. Данное заявление сделала пресс-служба СУ СКР по региону.

Арестована глава общества защиты животных по делу о смерти ребенка из-за собак. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следствие утверждает, что в октябре текущего года в организацию поступило три заявки о нападениях бездомных животных на людей, однако никаких мер по ним предпринято не было. При этом между муниципальным учреждением и организацией был заключён контракт на отлов безнадзорных собак. Обвиняемая свою вину полностью отрицает.

Суд принял решение арестовать до 25 декабря фигурантку дела. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ведомство продолжает расследование всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что на днях стая бродячих собак напала на десятилетнего ребёнка, который скончался на месте происшествия от полученных ран. Позже задержали главу организации защиты животных. По предварительным данным, именно бездействие фигурантки дела привело к трагедии.