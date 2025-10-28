Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 16:01

Медведев признался, что события в Курской области по-особенному отзываются в его душе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Курская область занимает особое место в его сердце, поскольку этот регион связан с его семейной историей. Он отметил, что очень рад находиться здесь.

«Все наши края, земли — они нам, естественно, одинаково близки, но есть места, где есть корни. Вот мои корни по отцовской линии как раз из Курской области. И поэтому всё, что происходило здесь и происходит, конечно, по-особенному отзывается и в моей душе», — сказал Медведев на встрече с волонтёрами.

Он подчеркнул, что ему приятно получить шанс пообщаться с жителями региона и совместно выработать решения для текущих задач и трудностей, актуальных для области.

Медведев заявил, что Россию вынудили принять жестокие меры ради защиты людей
Медведев заявил, что Россию вынудили принять жестокие меры ради защиты людей

Ранее сообщалось, что Медведев предложил устанавливать памятные знаки на местах боевых сражений российских войск в зоне СВО. Сегодня политик прибыл в Курскую область, где осмотрел центр поддержки жителей региона и встретился с участниками волонтёрского лагеря «Курский рубеж». В мероприятии также приняли участие руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин и губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Политика России
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar