Медведев признался, что события в Курской области по-особенному отзываются в его душе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Курская область занимает особое место в его сердце, поскольку этот регион связан с его семейной историей. Он отметил, что очень рад находиться здесь.
«Все наши края, земли — они нам, естественно, одинаково близки, но есть места, где есть корни. Вот мои корни по отцовской линии как раз из Курской области. И поэтому всё, что происходило здесь и происходит, конечно, по-особенному отзывается и в моей душе», — сказал Медведев на встрече с волонтёрами.
Он подчеркнул, что ему приятно получить шанс пообщаться с жителями региона и совместно выработать решения для текущих задач и трудностей, актуальных для области.
Ранее сообщалось, что Медведев предложил устанавливать памятные знаки на местах боевых сражений российских войск в зоне СВО. Сегодня политик прибыл в Курскую область, где осмотрел центр поддержки жителей региона и встретился с участниками волонтёрского лагеря «Курский рубеж». В мероприятии также приняли участие руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин и губернатор Курской области Александр Хинштейн.
