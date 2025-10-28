Медведев признался, что события в Курской области по-особенному отзываются в его душе

«Все наши края, земли — они нам, естественно, одинаково близки, но есть места, где есть корни. Вот мои корни по отцовской линии как раз из Курской области. И поэтому всё, что происходило здесь и происходит, конечно, по-особенному отзывается и в моей душе», — сказал Медведев на встрече с волонтёрами.