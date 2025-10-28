Количество платных мест в вузах России могут ограничить со следующего года

С началом следующего учебного года российские вузы столкнутся с новыми правилами: количество студентов-платников будет регулироваться государством по более чем 40 специальностям. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы Минобрнауки.

Согласно информации издания, количество мест для студентов-контрактников будет рассчитываться на основе среднего числа таких учащихся за последние два года. Тем не менее, если средний балл ЕГЭ у абитуриентов, готовых платить за обучение, окажется ниже 50, вуз не сможет набирать их на данную специальность по коммерческой квоте.

Под ограничения попали востребованные направления, такие как экономика, юриспруденция, архитектура, нефтегазовое дело, стоматология, лингвистика, социальные науки и госуправление, всего 46 специальностей. Инициаторы нововведения считают, что эти изменения помогут сбалансировать рынок труда.

Ранее были опубликованы обновлённые минимальные баллы ЕГЭ на 2026/2027 год. Согласно документу, теперь по русскому языку надо набирать минимум 40 баллов, профильная математика — тоже 40, а физика — 41.