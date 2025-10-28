В Раде рассказали, что заставит Трампа передать Киеву «Томагавки»

Президент США Дональд Трамп может рассмотреть вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk в случае неэффективности санкционного давления на Россию. С таким заявлением выступил депутат Рады Егор Чернев, представляющий партию Владимира Зеленского.

По словам нардепа, поставки дальнобойных ракет рассматриваются американской стороной в качестве одного из ключевых рычагов влияния на Москву. Чернев отметил, что после обсуждения этого вопроса между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом передача вооружения была отложена. Однако украинский политик уверен, что вопрос не снят полностью с повестки дня.

«Нужно понимать, что Tomahawk Трамп будет использовать прежде всего как рычаг давления. Это способ принудить Путина сесть за стол переговоров», — заявил парламентарий.

По его мнению, яркое подтверждение тому является срыв саммита в Будапеште. Он добавил, что после запроса о встрече со стороны российского президента вопрос с поставками вооружения был временно заморожен. Однако Вашингтон ввёл новые санкции против российской нефтяной отрасли, когда Трамп отложил встречу с Путиным.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал США передать Украине американских крылатых ракет Tomahawk для поражения целей на российской территории. По его словам, такие меры необходимы, чтобы сдерживать Россию.