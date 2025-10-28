Белоусов провёл встречу с министром обороны Сирии в Москве

Глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился в Москве с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики дивизионным генералом Махрафом Абу Касрой. По словам российского министра, контакты по линии военных ведомств двух стран содержательны и плодотворны.

«Рад снова видеть Вас в Москве. Мы совсем недавно встречались во время встречи президентов наших стран. И то, что мы снова здесь, за столом переговоров, – это свидетельствует о том, что контакты между нашими политическими руководителями и контакты по линии военных ведомств на самом деле содержательны, плодотворны и имеют большую перспективу», – отметил Белоусов.

Российский министр подчеркнул, что встреча лидеров двух стран «придала дополнительный импульс всестороннему развитию отношений». Махраф Абу Касра также отметил, что контакты государств продолжают развиваться, что имеет важное значение для понимания будущих действий. Во время встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Ранее глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al Ekhbariya сообщил, что Сирия и Россия ведут переговоры о пересмотре старых соглашений. По его словам, новые договорённости пока не достигнуты, но основное внимание сторон сосредоточено именно на обновлении прежних условий. Министр уточнил, что вопрос российских баз в Сирии также входит в повестку диалога между Дамаском и Москвой.