Хоккеист «Спартака» после положительной допинг-пробы признался в употреблении кокаина

«Это событие стало для меня серьёзным уроком. Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить всё, что я с таким трудом создавал годами. Сейчас я прохожу терапию и получаю необходимую помощь специалистов. Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что благодаря их усилиям я получил шанс вовремя начать лечение и исправиться», — написал Морозов в соцсетях.