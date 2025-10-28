Хоккеист «Спартака» после положительной допинг-пробы признался в употреблении кокаина
Хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов подтвердил обнаружение следов кокаина в своей допинг-пробе, взятой Российским антидопинговым агентством 29 августа 2025 года. Собственное нарушение форвард признал в личном блоге.
16 сентября хоккейный клуб «Спартак» был официально проинформирован РУСАДА о положительном результате допинг-пробы одного из спортсменов на наличие запрещённого вещества. Морозов заявил, что употребление кокаина произошло в период, не связанный с соревнованиями, и не имело отношения к его спортивной карьере. Он выразил сожаление и принёс извинения руководству клуба, тренерскому штабу, товарищам по команде и болельщикам.
«Это событие стало для меня серьёзным уроком. Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить всё, что я с таким трудом создавал годами. Сейчас я прохожу терапию и получаю необходимую помощь специалистов. Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что благодаря их усилиям я получил шанс вовремя начать лечение и исправиться», — написал Морозов в соцсетях.
Ранее сообщалось, что 13-летнюю российскую ски-альпинистку отстранили от соревнований на шестимесячный срок за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка заняла призовое место на весеннем первенстве России по ски-альпинизму в Кирове. Её дисквалифицировали после выявления в допинг-пробе запрещённого вещества преднизолона.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.