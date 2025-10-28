«Боюсь, не хватит запала»: Валерия оценила шансы записать новый альбом после прорыва песни в лонг-лист «Грэмми»

Певица Валерия призналась, что у неё не хватит запала для создания нового концептуального альбома, однако отдельные песни исполнительница готова в скором времени представить публике. Об этом артистка рассказала корреспонденту Life.ru на премьере исторической драмы «Константинополь», комментируя свой шанс получить премию «Грэмми» с песней «Исцелю».

К слову, до этого супруг певицы Иосиф Пригожин признался, что вышедший в этом году альбом «Исцелю» станет последним — теперь они сосредоточатся на других форматах.

Валерия оценила свои шансы записать новый альбом. Видео © Life.ru

«Я не думаю, что получится создать такую же концептуальную работу [как альбом «Исцелю»]. Но это не означает, что я не буду записывать песни. Я буду это делать. А если говорить про альбом, то, боюсь, что запала не хватит», — сказала Валерия.

Информация о попадании песни «Исцелю» в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми» появилась днём 15 октября. Следующий критически важный шаг — голосование членов Американской академии звукозаписи, по результатам которого будут определены финалисты этой авторитетной премии. Список номинантов будет объявлен 7 ноября, а церемония награждения состоится 1 февраля 2026 года. В случае победы Валерия станет первой российской певицей, получившей эту престижную награду.