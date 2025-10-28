Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 18:36

В России могут начать сборку премиальных китайских автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Franchesko Mirroni

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Franchesko Mirroni

Китайская автомобильная компания Hongqi рассматривает возможность организации производства автомобилей в России в 2026 году. Данное заявление сделал исполнительный директор Hongqi Russia Иван Савельев на конференции Car Xl.

«Мы понимаем, что в России будет очень сложно конкурировать без локализации производства. Сейчас мы ждём подтверждения такой возможности из штаб-квартиры компании в Китае. Если Hongqi будет собираться в России, это будет собственное производство», — заявил Савельев.

Савельев подчеркнул, что окончательное решение пока не принято, поэтому обсуждать конкретные модели или место их производства преждевременно. При этом вопрос локализации является ключевым для дальнейшего развития бренда в России. По его словам, без собственного производства любой автомобильный бренд теряет конкурентоспособность в текущих рыночных условиях. Если проект получит одобрение, что сборка транспортных средств может начаться уже в следующем году.

Автомобиль по карману: Life.ru выяснил, как накопить на покупку собственной машины
Автомобиль по карману: Life.ru выяснил, как накопить на покупку собственной машины

Ранее сообщалось, что за сентябрь россияне купили 553,3 тысячи подержанных машин. Лидером вторичного рынка традиционно остаётся Lada. Она разошлась тиражом 130,8 тысячи штук. Следом идут Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

Все об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Китай
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar