В России могут начать сборку премиальных китайских автомобилей

Китайская автомобильная компания Hongqi рассматривает возможность организации производства автомобилей в России в 2026 году. Данное заявление сделал исполнительный директор Hongqi Russia Иван Савельев на конференции Car Xl.

«Мы понимаем, что в России будет очень сложно конкурировать без локализации производства. Сейчас мы ждём подтверждения такой возможности из штаб-квартиры компании в Китае. Если Hongqi будет собираться в России, это будет собственное производство», — заявил Савельев.

Савельев подчеркнул, что окончательное решение пока не принято, поэтому обсуждать конкретные модели или место их производства преждевременно. При этом вопрос локализации является ключевым для дальнейшего развития бренда в России. По его словам, без собственного производства любой автомобильный бренд теряет конкурентоспособность в текущих рыночных условиях. Если проект получит одобрение, что сборка транспортных средств может начаться уже в следующем году.

