Великобритания готовится разместить на украинской территории своих военных в рамках реализации задач «коалиции желающих». Лондон уже отправил в Латвию солдат, чтобы отработать на полигонах новые военные технологии и схемы отражения «удара» российских войск. Об этом пишет Bloomberg.

Министр обороны Великобритании Джон Хили уже объявил о выделении более 100 млн фунтов стерлингов на размещение войск на Украине, отмечается в статье. По задумке, британские солдаты будут контролировать воздушное пространство и порты Украины и возьмут на себя обязательства по обучению бойцов ВСУ. Выделенная Лондоном сумма пойдёт на первоначальные затраты по реализации военных планов с отправкой войск на украинские земли в случае заключения мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен призвать участников «коалиции желающих» активизировать военную и финансовую поддержку Украины. Согласно заявлению канцелярии премьера, он обратится к мировым лидерам с предложением передать Киеву дальнобойное оружие и разблокировать замороженные российские активы, направив средства на оборону Украины. Стармера уже обвинили в приближении мира к ядерной войне из-за подобных призывов.