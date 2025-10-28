Российские войска осуществили атаку на подразделение спецназа Вооружённых сил Украины в Полтавской области. Согласно заявлению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, дары были направлены на военную инфраструктуру в Миргородском районе, где находилось подразделение, прошедшее обучение в Британии.

Помимо этого, стало известно, что Вооружённые силы РФ атаковали места сосредоточения противника, имеющего на вооружении бронетехнику, вблизи Сум и Конотопа.