28 октября, 05:57

Обученный в Британии спецназ ВСУ попал под российский удар в Полтавской области

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские войска осуществили атаку на подразделение спецназа Вооружённых сил Украины в Полтавской области. Согласно заявлению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, дары были направлены на военную инфраструктуру в Миргородском районе, где находилось подразделение, прошедшее обучение в Британии.

Помимо этого, стало известно, что Вооружённые силы РФ атаковали места сосредоточения противника, имеющего на вооружении бронетехнику, вблизи Сум и Конотопа.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки добились значительного продвижения на Запорожском направлении. Под контроль российских сил перешли населённые пункты Новониколаевка и Привольное. После освобождения Егоровки, Новониколаевки и Привольного российские войска смогли выйти в тыл украинской группировки в районе Гуляйполя.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
