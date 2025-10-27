Россия и США
27 октября, 13:25

«Удержать любой ценой»: Военкор Коц увидел повторение бахмутского сценария для ВСУ в Красноармейске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

В Красноармейске (Покровск) Донецкой Народной Республики наблюдается повторение «бахмутского сценария»: командование ВСУ перебрасывает на этот участок фронта элитные подразделения, что влечёт ожесточённые уличные бои. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram‑канале.

«Судя по всему, в Покровске повторяется Бахмут. Командование ВСУ в попытках удержать город любой ценой бросает в мясорубку уличных боёв элитные подразделения», — написал он.

По его мнению, использование элитных подразделений в условиях уличных боёв — неэффективная мера, сравнимая с «забиванием гвоздей микроскопом». Коц полагает, что такие действия свидетельствуют о намерении удержать город любой ценой и приведут к серьёзным потерям.

Значительная часть Красноармейска в ДНР перешла под контроль Армии России
Ранее сообщалось, что украинские войска в Красноармейске могут оказаться в окружении российских сил. Украинские подразделения в городе находятся под угрозой окружения. В связи с этим украинское командование перебросило в район Красноармейска спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, чтобы укрепить линию обороны.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
