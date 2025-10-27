В Красноармейске (Покровск) Донецкой Народной Республики наблюдается повторение «бахмутского сценария»: командование ВСУ перебрасывает на этот участок фронта элитные подразделения, что влечёт ожесточённые уличные бои. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram‑канале.

«Судя по всему, в Покровске повторяется Бахмут. Командование ВСУ в попытках удержать город любой ценой бросает в мясорубку уличных боёв элитные подразделения», — написал он.

По его мнению, использование элитных подразделений в условиях уличных боёв — неэффективная мера, сравнимая с «забиванием гвоздей микроскопом». Коц полагает, что такие действия свидетельствуют о намерении удержать город любой ценой и приведут к серьёзным потерям.