Военкор Коц увидел повторение бахмутского сценария для ВСУ в Красноармейске
В Красноармейске (Покровск) Донецкой Народной Республики наблюдается повторение «бахмутского сценария»: командование ВСУ перебрасывает на этот участок фронта элитные подразделения, что влечёт ожесточённые уличные бои. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram‑канале.
«Судя по всему, в Покровске повторяется Бахмут. Командование ВСУ в попытках удержать город любой ценой бросает в мясорубку уличных боёв элитные подразделения», — написал он.
По его мнению, использование элитных подразделений в условиях уличных боёв — неэффективная мера, сравнимая с «забиванием гвоздей микроскопом». Коц полагает, что такие действия свидетельствуют о намерении удержать город любой ценой и приведут к серьёзным потерям.
Ранее сообщалось, что украинские войска в Красноармейске могут оказаться в окружении российских сил. Украинские подразделения в городе находятся под угрозой окружения. В связи с этим украинское командование перебросило в район Красноармейска спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, чтобы укрепить линию обороны.
