Регион
27 октября, 09:27

Наши парни взяли под контроль Егоровку, Новониколаевку и Привольное

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министерство обороны РФ сообщило о продвижении подразделений группировки войск «Восток» за прошедшие сутки. В частности, благодаря успехам группы освобождены три населённых пункта.

В обобщенных данных ведомства указывается, что, углубляя свое продвижение в оборону противника, российские силы взяли под контроль населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области. Кроме того, сообщается об освобождении Егоровки в Днепропетровской области.

Армия России освободила Бологовку в Харьковской области
Армия России освободила Бологовку в Харьковской области

Напомним, что за прошлую неделю российские войска также установили контроль ещё над девятью населёнными пунктами на территориях Донецкой Народной Республики, Днепропетровской и Запорожской областей. Речь идёт о Плещеевке, Дроновке, Чунишино, Ленино и Проминь в ДНР, Першотравневом и Ивановке в Днепропетровской области, Павловке и Полтавке в Запорожье.

Оксана Попова
