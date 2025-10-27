Министерство обороны РФ сообщило о продвижении подразделений группировки войск «Восток» за прошедшие сутки. В частности, благодаря успехам группы освобождены три населённых пункта.

В обобщенных данных ведомства указывается, что, углубляя свое продвижение в оборону противника, российские силы взяли под контроль населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области. Кроме того, сообщается об освобождении Егоровки в Днепропетровской области.

Напомним, что за прошлую неделю российские войска также установили контроль ещё над девятью населёнными пунктами на территориях Донецкой Народной Республики, Днепропетровской и Запорожской областей. Речь идёт о Плещеевке, Дроновке, Чунишино, Ленино и Проминь в ДНР, Першотравневом и Ивановке в Днепропетровской области, Павловке и Полтавке в Запорожье.