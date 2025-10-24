Подразделения группировки «Север» Армии России освободили населённый пункт Бологовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«На Харьковском направлении в результате активных действий освобожден населённый пункт Бологовка», — сказали в ведомстве.

За минувшую неделю российские войска также установили контроль ещё над девятью населёнными пунктами на территориях Донецкой Народной Республики, Днепропетровской и Запорожской областей. Речь идёт о Плещеевке, Дроновке, Чунишино, Ленино и Проминь в ДНР, Першотравневом и Ивановке в Днепропетровской области, Павловке и Полтавке в Запорожье.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские Вооружённые силы нанесли серию из семи ответных ударов по объектам на Украине — один массированный и шесть групповых, что стало ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам России в период с 18 по 24 октября. В результате поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, ключевые объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые вооружёнными силами Украины, а также уничтожены места производства, хранения и запуска беспилотников большой дальности вместе с пунктами временной дислокации украинских военных и наёмников.