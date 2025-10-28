«Вы в своём уме?» Миронов назвал апартеидом появление разделительных табличек в школе Азова

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал омерзительными кадры из школы в Азове Ростовской области, где для малоимущих и детей участников СВО сделали отдельные столы, установив соответствующие таблички. В беседе с Life.ru политик охарактеризовал ситуацию как «настоящую сегрегацию и апартеид», подчеркнув, что другого определения подобрать невозможно.

Честно говоря, я в шоке. Это не просто неуважение к детям из малоимущих семей, это самая настоящая сегрегация и апартеид. Бедным — кашу, детям ветеранов — мясо. Господа чиновники, вы в своём уме, устраиваете такие провокации на грани с экстремизмом? Да ещё и дискредитируете семьи наших воинов. Сергей Миронов Лидер «Справедливой России»

Миронов напомнил, что в России действительно нужно уделять большое внимание детям военнослужащих СВО. Но отдельные столы, по его словам, это «чудовищное искажение слов президента о том, что участники спецоперации — новая элита страны». Разделять детей и заниматься сегрегацией недопустимо, категорично подчеркнул Миронов. Депутат уверен, что прокуратура обязательно наведёт с этим порядок.

«Принципиальная позиция «Справедливой России»: все дети с 1-го по 11-й класс должны получать качественное бесплатное питание в школах на равных основаниях! И уж точно они не должны страдать от дури и самодурства чиновников!» — заключил парламентарий.

Напомним, в СМИ появились фотографии из школы Азова, где на столах в столовой стояли таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО», разделяющие детей по льготам на питание. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь резко осудил ситуацию, назвав таблички грубейшей и очевидной дискриминацией. По итогам проверки директору школы объявлен выговор, а также поручено разобраться с подрядчиком, организующим питание, «на предмет его адекватности и возможности дальнейшего сотрудничества».