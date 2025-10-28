Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

28 октября, 18:52

«Я скромно питаюсь»: Рэпер Серёга раскрыл Life.ru свои кулинарные прихоти для райдера

Рэпер Серёга раскрыл свои кулинарные прихоти для райдера

Рэпера Серёга (настоящее имя Сергей Пархоменко), известный благодаря хиту «Чёрный бумер», хочет внести в свой райдер перловку. Данное заявление он сделал в беседе с корреспондентом Life.ru на премьере исторической драмы «Константинополь».

Рэпер Серёга хочет включить в райдер перловую кашу. Видео © Life.ru

«Я скромно питаюсь. Для меня пища скромная должна быть, простая. И она самая лучшая», — отметил исполнитель.

Когда у певца уточнили, что подразумевается под скромной едой, он без промедления ответил — перловка. По его словам, это «шикарная каша», которую он часто ест и советует всем. Пока в райдере у него этой крупы нет, но в ближайшее время собирается заняться внесением изменений в список.

Ранее стало известно, что певица Лариса Долина повысила стоимость предновогодних корпоративов на 1 млн рублей. Обязательным условием райдера Долиной является наличие квалифицированной охраны. Также она предпочитает автомобиль представительского класса, но не старше пяти лет.

BannerImage

Рэпер Серёга. Обложка © Life.ru

Юлия Сафиулина
