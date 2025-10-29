В Нижегородской области в ноябре родятся первые дети «демографического спецназа»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что уже в ноябре появятся на свет первые малыши, чьи жизни удалось сохранить благодаря региональному проекту «Скорая демографическая помощь». Эта программа помогает женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, отказаться от аборта и сохранить беременность.

«За время работы «скорой демографической помощи» удалось спасти не одну жизнь. Первые ребятишки, которых поддержали специалисты, появятся в ноябре–декабре», — рассказал Никитин.

По его словам, многие женщины меняли решение после консультаций с психологами и юристами, узнав, какую поддержку могут получить от государства и региона.

