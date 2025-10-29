Россия и США
29 октября, 03:15

В Нижегородской области в ноябре родятся первые дети «демографического спецназа»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oatawa

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что уже в ноябре появятся на свет первые малыши, чьи жизни удалось сохранить благодаря региональному проекту «Скорая демографическая помощь». Эта программа помогает женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, отказаться от аборта и сохранить беременность.

«За время работы «скорой демографической помощи» удалось спасти не одну жизнь. Первые ребятишки, которых поддержали специалисты, появятся в ноябре–декабре», — рассказал Никитин.

По его словам, многие женщины меняли решение после консультаций с психологами и юристами, узнав, какую поддержку могут получить от государства и региона.

Традиции плюс технологии: как регион превращает Нижний и малые города в место силы для жизни, семьи и работы. Миллион на ребёнка, помощь мамам, новые маршруты и ИТ-квартал. Подробнее — в материале Life.ru.

