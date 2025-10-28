Компания PepsiCo впервые с 2001 года провела ребрендинг и обновила логотип

Корпорация PepsiCo, объединяющая свыше 500 популярных брендов, включая Pepsi и Lay’s, произвела масштабное обновление визуального стиля. Впервые с 2001 года компания изменила свой логотип, сказано в пресс-релизе PepsiCo.

«Несмотря на то, что наш бизнес вырос и претерпел множество изменений, наш корпоративный бренд оставался неизменным на протяжении почти 25 лет. Сегодня мы с гордостью представляем новую идентичность бренда, которая отражает то, кем мы являемся сейчас, а также будущее, которое мы строим вместе», — сказано в заявлении.

В публикации подчёркивается, что обновлённый логотип олицетворяет процесс преобразований и символизирует энергию, оптимистичный настрой и стратегические амбиции корпорации как на текущий год, так и на долгосрочную перспективу.

Ключевым элементом обновления стал логотип со стилизованной буквой «P», которая, по словам представителей корпорации, является узнаваемой отсылкой к историческому наследию PepsiCo. Цветовая гамма нового знака включает оттенки зелёного, жёлтого и голубого цветов. Также был представлен обновлённый слоган: «Еда. Напитки. Улыбки».

Ребрендинг будет реализовываться поэтапно на различных рынках. Первыми элементами нового стиля стали официальный сайт компании и её глобальные страницы в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что производитель молочной продукции и детского питания Health & Nutrition (H&N) сменит корпоративный бренд на «Логика молока» во всех публичных коммуникациях. Генеральный директор компании Якуб Закриев пояснил, что молочная индустрия воспринимается как стройная и логичная система, где каждая деталь продумана. Новое название, по мнению представителей компании, призвано подчеркнуть особое качество молока, которое «не требует сложных формул, чтобы быть полезным и вкусным».