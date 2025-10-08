Бывший «Данон Россия» начал работать под названием «Логика молока»

Производитель молочной продукции и детского питания Health & Nutrition (H&N) сменит корпоративный бренд на «Логика молока» во всех публичных коммуникациях. Об этом РБК сообщил информированный источник внутри компании.

Подготовка к ребрендингу велась с лета: согласно данным базы СПАРК, в конце июля АО «Эйч энд Эн» подало заявку на регистрацию товарного знака «Логика молока», а в сентябре закрепило за собой два соответствующих доменных имени. Позднее в конце месяца были поданы ещё две заявки на товарные знаки, но уже с логотипом — зеленой каплей, визуально напоминающей первые буквы нового названия.

В пресс-службе H&N факт принятия решения о смене корпоративного бренда подтвердили. Генеральный директор компании Якуб Закриев пояснил, что молочная индустрия воспринимается как стройная и логичная система, где каждая деталь продумана. Новое название, по мнению представителей компании, призвано подчеркнуть особое качество молока, которое «не требует сложных формул, чтобы быть полезным и вкусным».

Как отметили в компании, смена имени стала закономерным итогом процесса локализации и укрепления позиций предприятия в статусе лидера молочной отрасли. Новый логотип в форме молочной капли символизирует принадлежность к индустрии, где всё логично, прозрачно и доступно. Зелёный цвет олицетворяет естественность, гармонию и устойчивость, что отражает основу стратегии производителя, сочетающую научный подход и структурированные процессы с заботой о потребителе.

Представитель H&N заверил, что преобразования затронут только публичное имя и не окажут влияния на портфель брендов, бизнес-операции и юридические наименования, а все договоры с контрагентами сохранят свою силу.