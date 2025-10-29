В Индии школа потребовала от 13-летней ученицы справку о девственности

В индийском Морадабаде разгорелся скандал после того, как мусульманская школа потребовала от 13-летней девочки предоставить справку о девственности для возвращения к учёбе после каникул. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на заявление отца девочки.

Инцидент произошёл в одной из школ для девочек. Отец школьницы обратился в полицию и Управление по делам образования, обвинив администрацию учебного заведения в вымогательстве, домогательствах и клевете. Он заявил, что его дочь была принята в школу в 2024 году и переведена в 8-й класс в 2025 году после оплаты обучения.

По словам отца, когда его супруга попыталась вернуть дочь в школу после летнего визита к родственникам, сотрудник, ответственный за приём, и директор школы отказались принять его дочь без медицинского освидетельствования, подтверждающего её девственность.

Семья девочки отказалась выполнить это требование. По информации источника, представители школы оскорбили мать ученицы и настояли на переводе её в другое учебное заведение. Руководство школы от комментариев отказалось.

