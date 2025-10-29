Никитин назвал три проблемы, с которыми молодые мамы обращаются на горячую линию

Губернатор Нижегородской области рассказал, что сотни женщин уже обратились за психологической помощью в рамках региональной программы поддержки молодых мам. По словам Никитина, чаще всего женщины звонят из-за хронической усталости, чувства одиночества и нехватки поддержки со стороны близких.

«Материнство — это работа 24/7, и вовремя оказанная помощь помогает избежать выгорания», — подчеркнул глава региона.

Все консультации предоставляются анонимно и бесплатно — позвонить можно даже без прикрепления к поликлинике.

Чаще всего жительницы региона обращаются к специалистам из-за хронической усталости, чувства одиночества, нехватки поддержки со стороны близких. Кому-то помощь требуется, в том числе, в связи с послеродовой депрессией. С момента запуска программы психологической помощи молодым мамам в Нижегородской области за ней обратилось уже несколько сотен женщин.