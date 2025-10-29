В Нижнем Новгороде создают ИТ-квартал и кампус мирового уровня

Глеб Никитин рассказал, что в столице Приволжья строится инновационный кампус «НЕЙМАРК» с образовательными программами по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Вокруг кампуса появится ИТ-квартал с технопарком, офисами и коворкингами для стартапов.

«Мы создаём экосистему, где студенты смогут решать реальные задачи, а бизнес — находить свежие кадры», — отметил Никитин.

По его словам, регион не превращают в «город айтишников», а делают пространство, где технологии и традиции развиваются вместе.

В регионе преображается городская среда, во многом благодаря национальным проектам, в том числе «Инфраструктура для жизни», который стартовал в этом году. Многое было сделано в ходе подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Подробнее — в материале Life.ru.