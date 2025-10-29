Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 03:45

В Нижнем Новгороде создают ИТ-квартал и кампус мирового уровня

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

Глеб Никитин рассказал, что в столице Приволжья строится инновационный кампус «НЕЙМАРК» с образовательными программами по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Вокруг кампуса появится ИТ-квартал с технопарком, офисами и коворкингами для стартапов.

«Мы создаём экосистему, где студенты смогут решать реальные задачи, а бизнес — находить свежие кадры», — отметил Никитин.

По его словам, регион не превращают в «город айтишников», а делают пространство, где технологии и традиции развиваются вместе.

«Придётся чем-то жертвовать»: Демограф объяснил, как спасти малые города от вымирания
«Придётся чем-то жертвовать»: Демограф объяснил, как спасти малые города от вымирания

В регионе преображается городская среда, во многом благодаря национальным проектам, в том числе «Инфраструктура для жизни», который стартовал в этом году. Многое было сделано в ходе подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Подробнее — в материале Life.ru.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar