Актёра Геннадия Назарова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Тело известного российского актёра Геннадия Назарова, скончавшегося 26 октября в возрасте 58 лет, будет кремировано. Как сообщили в пресс-службе ГИТИСа, церемония кремации пройдёт в среду на Хованском кладбище. Об этом передаёт ТАСС.

«Будет кремация, она пройдёт завтра, в среду, на Хованском кладбище. Прах Геннадия Назарова похоронят на Троекуровском кладбище вместе с супругой — актрисой и педагогом Натальей Назаровой, которая ушла из жизни в апреле 2025 года. Дата похорон пока не определена», — сообщили в пресс-службе ГИТИСа.

Напомним, о смерти Геннадия Назарова стало известно 26 октября. Причиной смерти актёра стала тяжёлая почечная патология. Церемония прощания с артистом состоится 29 октября в храме святителя Николая на Трёх Горах. Назаров был выпускником Московского театрального художественно-технического училища, работал в театре на Малой Бронной и «Ленкоме», а в последние почти два десятилетия преподавал в ГИТИСе в мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова.