Спасатели эвакуировали туристов, застрявших на Авачинском перевале

Сотрудники МЧС в Камчатском крае спасли туристов, которые застряли на склоне Авачинского вулкана. Об этом сообщил врио министра по ЧС Сергей Лебедев в соцсети VK.

«Спасательная операция на Авачинском перевале завершена. Туристов спасли. Передали родственникам, а спасатели вернулись в ППД. Благодарю Вас, ребята. Без сомнения камчатские спасатели — лучшие! Обязательно поощрим участников этой спасоперации», — написал он.

Сотрудникам МЧС удалось обнаружить туристов, которые застряли на Авачинском вулкане на автомобилях. Всё это время с ними держали связь. Поиски осложняли неблагоприятные погодные условия. В регионе наблюдалась сильная пурга и снегопады.

Напомним, 28 октября на Авачинском перевале сильная пурга заблокировала группу туристов, стремительно занося снегом три автомобиля с четырьмя людьми внутри. Из-за бушующей снежной бури ситуация считалась экстремальной. Транспортные средства оказались в западне на территории действующего вулкана неподалёку от Петропавловска-Камчатского.