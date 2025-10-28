Сильная пурга заблокировала группу туристов на склоне Авачинского вулкана на Камчатке, стремительно занося снегом три автомобиля с четырьмя людьми внутри. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, транспортные средства оказались в западне на территории действующего вулкана неподалёку от Петропавловска-Камчатского. Спасательная операция осложняется экстремальными погодными условиями — в районе происхождения бушует снежная буря, быстро погребающая технику под снежными заносами.

Возникает реальная угроза жизни людей — в автомобилях заканчивается топливо, что лишает туристов источника обогрева в условиях стремительного похолодания. На место происшествия уже выдвинулась оперативная группа краевых спасателей, которые предпринимают все возможные меры для эвакуации пострадавших.

Ранее в Краснодарском крае спасатели провели воздушную эвакуацию восьми туристов, среди которых были дети. Группа оказалась отрезанной от мира из-за паводка на реке Уруштен, вызванного обильными осадками. Туристы, оставшиеся без необходимого снаряжения, ожидали прибытия помощи. Всех участников похода доставили в больницу Сочи, где у многих было выявлено переохлаждение.