На Эльбрусе умер гражданин Коста-Рики

На высоте 5200 метров горы Эльбрус скончался 49-летний альпинист из Коста-Рики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

Гражданин Коста-Рики входил в состав незарегистрированной группы восходителей. На высоте 5200 метров ему резко поплохело, вскоре мужчина умер. К месту происшествия незамедлительно выдвинулась поисково-спасательная группа Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России в составе четырёх специалистов при двух единицах техники.

В настоящее время на месте работает следственная группа для установления всех обстоятельств произошедшего. Дополнительная информация уточняется.