Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий извинился перед жителями Курской области. Александр Хинштейн, губернатор Курской области, осудил заявление своего коллеги о том, что жители региона якобы «не защитили свою область». Оценив высказывание как неприемлемое, Хинштейн выразил надежду на публичное признание вины и извинения.

Позже Балицкий принёс извинения, уточнив, что его критика была направлена не на жителей, а на бывшее руководство области. Он обвинил его в хищении миллиарда рублей, выделенного на строительство укреплений, что, по его словам, облегчило вторжение противника.

«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счёт», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что россияне никогда не забудут подвиг военных КНДР в Курской области. Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что 23 октября весь коллектив посольства РФ в Пхеньяне во главе с послом Александром Мацегорой по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына принял участие в торжественной церемонии начала строительства мемориального комплекса, посвящённого героям Курской освободительной операции. Лавров подчеркнул, что российские эксперты, архитекторы и скульпторы активно сотрудничают с корейскими коллегами в разработке и реализации этого масштабного проекта, выразив уверенность в соблюдении запланированных сроков его открытия в феврале 2026 года.