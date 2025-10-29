Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 00:14

В Миссисипи перевернулся грузовик с заражёнными обезьянами, часть сбежала

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

В американском штате Миссисипи зафиксировано ДТП с участием грузового автомобиля, перевозившего обезьян для лабораторных исследований. О происшествии сообщил офис шерифа округа Джаспер на своей странице в социальной сети Facebook*. В результате аварии некоторые животные сбежали из повреждённого транспортного средства.

Грузовик с подопытными обезьянами перевернулся в американском штате Миссисипи. Видео © X / ZERO

Представители офиса шерифа округа Джаспер предупредили, что сбежавшие обезьяны могут проявлять агрессию и представлять опасность для здоровья людей.

«Грузовик, перевозящий обезьян из Тулейнского университета, перевернулся. Сообщается, что несколько обезьян сбежали. <…> Они агрессивны и представляют потенциальную угрозу здоровью», — говорится в сообщении.

Власти заявили, что почти все сбежавшие животные, кроме одной особи, были уничтожены. Университет в свою очередь сообщил, что приматы не были заразны.

В США мужчина умышленно разбрызгал кровь в больнице и заразил медиков ВИЧ
В США мужчина умышленно разбрызгал кровь в больнице и заразил медиков ВИЧ

Ранее сообщалось, что число заражённых гепатитом в камчатском онкодиспансере достигло 167 человек. После обнаружения очага заражения министр здравоохранения Камчатки был отправлен в отставку, а также приняты строгие дисциплинарные меры в отношении руководителя медучреждения и его заместителя. Губернатор Владимир Солодов подчеркнул, что окончательные данные ещё предстоит обнародовать Роспотребнадзору.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar