В Миссисипи перевернулся грузовик с заражёнными обезьянами, часть сбежала

В американском штате Миссисипи зафиксировано ДТП с участием грузового автомобиля, перевозившего обезьян для лабораторных исследований. О происшествии сообщил офис шерифа округа Джаспер на своей странице в социальной сети Facebook*. В результате аварии некоторые животные сбежали из повреждённого транспортного средства.

Грузовик с подопытными обезьянами перевернулся в американском штате Миссисипи. Видео © X / ZERO

Представители офиса шерифа округа Джаспер предупредили, что сбежавшие обезьяны могут проявлять агрессию и представлять опасность для здоровья людей.

«Грузовик, перевозящий обезьян из Тулейнского университета, перевернулся. Сообщается, что несколько обезьян сбежали. <…> Они агрессивны и представляют потенциальную угрозу здоровью», — говорится в сообщении.

Власти заявили, что почти все сбежавшие животные, кроме одной особи, были уничтожены. Университет в свою очередь сообщил, что приматы не были заразны.

