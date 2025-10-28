Количество заражённых гепатитом в камчатском онкодиспансере выросло до 167

На ежегодной пресс-конференции с представителями средств массовой информации губернатор Владимир Солодов раскрыл подробности о ситуации в местном онкодиспансере: число пациентов диспансера, поражённых вирусным гепатитом, достигло 167 человек.

В начале 2025 года на Камчатке было инициировано всестороннее эпидемиологическое расследование, призванное пролить свет на массовое заражение людей формами вирусного гепатита В и С, произошедшее в стенах Камчатского краевого онкологического диспансера. На тот момент речь шла о полусотне пострадавших, каждый из которых проходил процедуру компьютерной томографии (КТ) с контрастированием. Предварительные данные указывают на кабинет КТ как на первичный источник инфекции. В связи с этими событиями уже возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

На данный момент известно о 167 инфицированных. При этом Солодов подчеркнул, что окончательные и подтверждённые данные ещё предстоит обнародовать Роспотребнадзору. После обнаружения очага заражения последовали радикальные кадровые решения: министр здравоохранения Камчатки был вынужден оставить свой пост, а также были применены строгие дисциплинарные меры в отношении руководителя медицинского учреждения и его заместителя.

Напомним, в январе в онкологическом диспансере на Камчатке 36 пациентов заболели гепатитом B и C. После расследования в кабинете компьютерной томографии были выявлены нарушения санитарных правил и гигиенических норм. Суд постановил закрыть медучреждение на 30 дней. После этого был уволен руководитель местного Минздрава.