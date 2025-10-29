Дмитриев решил подать в суд на The Washington Post из-за искажения фактов

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подаёт в суд на The Washington Post. Он обвиняет издание в повторной публикации ошибочно приписанных ему цитат.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления (цитат в публикации. — Прим. Life.ru) — так и не исправили», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Глава РФПИ добавил, что, хотя газета и исправляла ложные цитаты ранее, её корреспондент в понедельник вновь исказила его цитату. 18 октября Дмитриев потребовал от Washington Post извинений и внутреннего расследования из-за ошибочно приписанной ему цитаты. В своей статье газета процитировала его пост из Telegram, однако это был репост из другого канала, а не его собственные слова. Цитата звучала так: «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех».

Ранее в Кремле высказались о шоколаде с цитатами российского лидера Владимира Путина, который Дмитриев подарил в США. В ходе визита в Соединённые Штаты глава РФПИ встретился с членом Палаты представителей Конгресса США Анной Паулиной Луной. В рамках этой встречи он преподнёс ей подарки, среди которых были цветы и шоколад. Специальный представитель президента России пояснил, что шоколад с надписью «Своих не бросаем» символизирует приверженность России поддержке своих граждан.