Россия и Япония обсуждают возобновление прямого авиасообщения

Российские и японские компании обсуждают возобновление прямого авиасообщения между странами. Об этом во время общения с газетой «Известия» рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Идут работа и консультации между компаниями, но всё зависит от позиции правительства Японии. Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше», — напомнил дипломат.

По его словам, как только японская сторона выразит готовность к переговорам на данную тему, Россия выступит с соответствующей инициативой.

Недавно стало известно, что около ста общественных организацией из Республики Корея и других стран обратились к администрации южнокорейского президента с петицией о скорейшем восстановлении прямого авиасообщения между Сеулом и Москвой. Активисты настаивают, что прекращение полётов нарушает право на свободу передвижения десятков тысяч человек, а также причиняет экономический вред гражданам и компаниям.