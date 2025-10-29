Россия и Япония обсуждают возобновление прямого авиасообщения
Российские и японские компании обсуждают возобновление прямого авиасообщения между странами. Об этом во время общения с газетой «Известия» рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
«Идут работа и консультации между компаниями, но всё зависит от позиции правительства Японии. Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше», — напомнил дипломат.
По его словам, как только японская сторона выразит готовность к переговорам на данную тему, Россия выступит с соответствующей инициативой.
Недавно стало известно, что около ста общественных организацией из Республики Корея и других стран обратились к администрации южнокорейского президента с петицией о скорейшем восстановлении прямого авиасообщения между Сеулом и Москвой. Активисты настаивают, что прекращение полётов нарушает право на свободу передвижения десятков тысяч человек, а также причиняет экономический вред гражданам и компаниям.
