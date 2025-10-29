Хакеры KillNet взломали данные «Крымско-татарского ресурсного центра»*

Российская хакерская группа KillNet получила доступ к данным организации «Крымско-татарский ресурсный центр»* и личной странице супруги члена «Меджлиса крымско-татарского народа»** Эскендера Бариева. Такой информацией делится РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник в KillNet.

Также недавно хакеры из KillNet и Beregini произвели взлом ресурсов компании «Боевые птахи Украины», которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов. Хакеры завладели конфиденциальной информацией более чем 300 сотрудников компании, в том числе разработчиков, инженеров, испытателей и руководство. Как отмечает представитель группировки, к проекту разработки БПЛА привлекали даже студенты. Наиболее серьёзных последствием атаки стало удаление 3D-моделей, конструкторской документации, новых разработок и проектных материалов.