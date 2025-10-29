На певицу Диану Логинову снова составили административный протокол

Новый административный протокол был составлен в отношении певицы Дианы Логиновой (Наоко). Как сообщили в оперативных службах Санкт-Петербурга, её вновь привлекли по статье об организации несогласованного мероприятия. Об этом пишет РИА «Новости».

«После этого полицейские доставили исполнительницу в 76-й отдел полиции, где в отношении неё повторно составили протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ за аналогичный «концерт» на территории Центрального района», — заявил источник агентства.

По той же статье вновь составлен протокол и в отношении гитариста коллектива. Третий участник группы, барабанщик, в настоящее время всё ещё находится под административным арестом по первому постановлению.

Напомним, 15 октября в Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнюю уличную певицу Диану Логинову после выступления 13 октября. В отношении девушки составили административный протокол за организацию массового скопления людей. Суд приговорил Логинову к 13 суткам ареста, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию Армии России.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранительные органы остановили выступление уличных музыкантов из группы Restart, которые исполняли композиции артистов, включённых Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Инцидент произошёл на Сенной площади. Двоих музыкантов отпустили после прибытия адвокатов и родителей. Ожидается, что вскоре будет освобождён и третий участник группы. Согласно предварительным данным, выступление проводилось в месте, не предназначенном для публичных мероприятий согласно городским правилам.