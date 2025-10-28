Уличной певице Наоко стало плохо в отделении полиции после суда
Уличная певица Намок (Диана Логинова). Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Diana Loginova
Уличной певице Диане Логиновой (Наоко) вызвали скорую помощь в отдел полиции, куда её доставили после суда. По информации 78.ru, ей стало плохо.
Певица была доставлена из суда в полицию, где ей понадобилась медицинская помощь. После осмотра девушки медики покинули отдел. Подробности о её состоянии и причинах ухудшения самочувствия пока не раскрываются.
Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 18-летнюю уличную певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, после её концерта в центре города вечером 13 октября. В отношении девушки составят административный протокол за организацию массового скопления людей, что привело к нарушению общественного порядка. Суд приговорил Логинову к 13 суткам ареста, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии.
