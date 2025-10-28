Уличной певице Наоко стало плохо в отделении полиции после суда

Уличной певице Диане Логиновой (Наоко) вызвали скорую помощь в отдел полиции, куда её доставили после суда. По информации 78.ru , ей стало плохо.

Певица была доставлена из суда в полицию, где ей понадобилась медицинская помощь. После осмотра девушки медики покинули отдел. Подробности о её состоянии и причинах ухудшения самочувствия пока не раскрываются.