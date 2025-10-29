Что скрывают «белые пятна» и как их читают врачи ультразвуковой диагностики

Сегодня, 29 октября, отмечается День врача ультразвуковой диагностики. Заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского, к.м.н. Айна Кузумова поделилась с Life.ru своим экспертным мнением о роли и значении УЗИ в современной медицине.

Сегодня УЗИ — распространённый, рутинный метод и один из наиболее безопасных, доступных методов исследования, к которому прибегают в самых разных направлениях медицины. Ещё несколько десятилетий назад сложно было себе представить, что внутренние органы человека можно рассмотреть в режиме реального времени на небольшом мониторе, а сегодня большинство диагнозов устанавливаются именно с учётом результатов УЗИ, быстро и надёжно. Но несмотря на широчайшее распространение метода, пациенты по-прежнему задают много вопросов. Айна Кузумова Заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского, к.м.н.

Она объяснила, что для неспециалиста изображение на экране УЗИ может показаться хаотичным набором белых и чёрных пятен. Однако, по её словам, врачи видят в них чёткую картину состояния внутренних органов.

«Все ультразвуковые приборы снабжены определённым набором датчиков. Это специальные «фонарики», которые совершенно безболезненно, через кожу просматривают внутренние слои и разной формы внутренние органы», — пояснила эксперт.

Врач рассказала, что жидкости на экране отображаются чёрным цветом, например, сосуды в виде длинных трубочек, жёлчный пузырь в виде овала, мочевой пузырь треугольной формы. Плотные структуры, такие как печень, селезёнка, поджелудочная железа, выглядят серыми. Камни в жёлчном пузыре и почках видны как округлые белые пятнышки, а кости — как длинные или короткие белые линии. Мышечная ткань похожа на материю, сотканную из пёрышек. Специалист сопоставляет увиденное с нормой и выявляет патологии, наглядно оценивая состояние органов и тканей.

Кузумова также подчеркнула многогранность УЗИ, отмечая, что сложно назвать область медицины, где бы оно не применялось. Исследование безопасно для детей и беременных женщин. УЗИ позволяет оценить структуру и поверхность внутренних органов, выявить признаки воспалений, оценить работу сердца и клапанов, а также проверить сосуды и вены на наличие тромбов. Даже в офтальмологии УЗИ позволяет увидеть инородное тело в глазу.

По словам собеседницы Life.ru, за годы врачебной практики накопилось множество интересных случаев. Она обратила внимание на тенденцию роста обращений с жалобами на проблемы с ЖКТ, что, вероятно, связано с питанием и образом жизни. Гастроэнтерологи часто назначают УЗИ, которое позволяет быстро выявить патологии и добиться хороших результатов в лечении.

«Для гинекологов-эндокринологов результаты УЗИ молочных желез позволяют скорректировать заместительную гормональную терапию в менопаузальном периоде. Меняется тактика ведения пациентки, с учётом индивидуальных особенностей», — отметила врач.

Кроме того, нередко при проведении УЗИ выявляются патологии, на которые пациент не жалуется.

«Вот буквально на днях пациент пришёл на плановое УЗИ жёлчного пузыря после проведённой терапии, а я увидела новообразование в кишечнике. Конечно, он сразу пошёл к профильному специалисту. И чем раньше будет оказана медицинская помощь, тем лучше прогноз излечения», — рассказала Кузумова.

Она подчеркнула важность плановой диспансеризации, даже если ничего не беспокоит, чтобы выявить проблемы на ранней стадии и увеличить шансы на полное выздоровление.

