Врач раскрыл влияние CoViD-19 на качество спермы. Прогноз неутешительный
Обложка © freepik
Коронавирусная инфекция может оказывать негативное влияние на качество спермы, однако делать однозначные выводы о её долгосрочном воздействии преждевременно, считает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. Он отметил, что любое вирусное заболевание, включая CoViD-19, способно влиять на структуру ДНК половых клеток, но это не означает кардинального изменения человеческого генетического кода.
Эксперт пояснил, что в ДНК существует естественный механизм редактирования повреждённых клеток — специальные молекулы выявляют и «чинят» серьёзные ошибки, заменяя дефектные участки на нормальные. По его словам, даже при появлении большего количества дефектных сперматозоидов, они, как правило, отбраковываются в процессе естественного отбора — до яйцеклетки добираются наиболее здоровые и жизнеспособные клетки.
Собеседник радио Sputnik подчеркнул, что CoViD-19 не является уникально опасным вирусом с точки зрения влияния на репродуктивную функцию, а имеющиеся данные пока недостаточны для окончательных выводов. Он призвал рассматривать соответствующее исследование австралийских учёных как одну из рабочих гипотез, а не как установленный медицинский факт.
Ранее россиянам рассказали, когда и у кого к 25 годам может закончиться вся сперма. Кроме того, Life.ru узнал, зачем мужчинам нужно есть бычьи яйца. А ещё учёные выяснили, влияет ли отцовский возраст на результат ЭКО.