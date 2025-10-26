Врач раскрыл влияние CoViD-19 на качество спермы. Прогноз неутешительный

Коронавирусная инфекция может оказывать негативное влияние на качество спермы, однако делать однозначные выводы о её долгосрочном воздействии преждевременно, считает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. Он отметил, что любое вирусное заболевание, включая CoViD-19, способно влиять на структуру ДНК половых клеток, но это не означает кардинального изменения человеческого генетического кода.

Эксперт пояснил, что в ДНК существует естественный механизм редактирования повреждённых клеток — специальные молекулы выявляют и «чинят» серьёзные ошибки, заменяя дефектные участки на нормальные. По его словам, даже при появлении большего количества дефектных сперматозоидов, они, как правило, отбраковываются в процессе естественного отбора — до яйцеклетки добираются наиболее здоровые и жизнеспособные клетки.