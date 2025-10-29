В Счётной палате нашли недостатки при управлении конфискованным имуществом

По итогам проверки Счётная палата выявила недостатки в управлении конфискованным имуществом. Главная проблема — плохо отлаженная передача имущества от судебных приставов Росимуществу. Из-за этого принимаются несуществующие объекты и затягивается их вовлечение в оборот. Об этом говорится в материалах ведомства по итогам аудита распоряжения таким имуществом.

С 2011 года конфискованное имущество пополняет российский бюджет. Как сообщает Счётная палата, речь идёт об активах, изъятых за отсутствием доказательств легального происхождения, и о конфискованном имуществе по коррупционным делам. По данным на 1 июля 2025 года, в государственную собственность перешло около 9 тысяч объектов недвижимости общей стоимостью свыше 113 миллиардов рублей.

«Не регламентирован должным образом процесс передачи коррупционного имущества от Федеральной службы судебных приставов Росимуществу, что влечёт негативные последствия, включая приём несуществующих объектов и увеличение срока вовлечения имущества в оборот», — говорится в материалах.

Ещё одним недостатком стало отсутствие в Росимуществе единой системы приёма, бюджетного учёта и регистрации прав на коррупционное имущество, что создаёт риск его утраты. Ведомство также отметило проблему с регистрацией собственности: процесс занимает от 1,5 до 2 лет. Основная задержка возникает из-за длительной процедуры снятия судебных арестов.

Эффективность управления коррупционным имуществом также снижают законодательные ограничения на его приватизацию. Так, законодательно запрещена продажа на торгах конфискованных земельных участков, основным видом разрешенного использования которых является строительство зданий (сооружений).

Ограничения на продажу конфискованного жилья заблокировали реализацию 300 объектов стоимостью 2,3 млрд рублей. Часть имущества не используется с 2019 года и стремительно теряет инвестиционную привлекательность.

Для устранения обозначенных законодательных барьеров Счётная палата предложила Правительству внести изменения в закон о приватизации и снять установленные ограничения на продажу жилых помещений и земельных участков, относящихся к коррупционному имуществу.

