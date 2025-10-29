Ежедневная переброска до 120 военнослужащих в Красноармейск (Покровск) Донецкой Народной Республики свидетельствует об огромных потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ) в этом районе. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселёв, пишет ТАСС.

По словам Киселёва, противник продолжает удерживать город и не планирует отступать. Для удержания позиций украинские военные регулярно получают подкрепление небольшими группами.

«Противник держит город ещё очень мощно и сильно, и пока отступать не собирается. Силы и средства у них здесь пока существуют, и тем более, что на помощь мелкие подразделения по 15-20 человек им подбрасывают. Практически в день 5-6 раз подбрасывают по 15-20 человек. Это говорит о чудовищных потерях на данном направлении», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины, испытывая значительные потери, начали минировать жилые дома в Купянске, пытаясь сдержать наступление российских войск. Общие потери ВСУ в боях за город превысили три тысячи человек. Раненые боевики украинских формирований, укрывавшиеся от обстрелов, также были брошены на произвол судьбы. Один из взятых в плен боевиков рассказал о планах своего командования по отходу из Купянска, в том числе об указаниях минировать пути отхода, чтобы замедлить продвижение российских войск.