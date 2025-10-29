Экс-главе МИД Козыреву* грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента

Бывший глава МИД России Андрей Козырев* стал фигурантом административного производства. Как сообщили в Останкинском суде Москвы, в отношении экс-дипломата составлен протокол о несвоевременном представлении сведений, обязательных для передачи уполномоченным органам согласно законодательству об иностранных агентах. Об этом передаёт ТАСС.

«В суд поступил протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), составленный в отношении Козырева А. В.*», — заявили в суде. Дату заседания пока не назначили.

Козырев* занимал должность руководителя внешнеполитического ведомства с 1990 по 1996 год, став первым министром иностранных дел после распада Советского Союза. С 2012 года он постоянно проживает на территории Соединённых Штатов. В начале специальной военной операции на Украине экс-министр публично призвал российских дипломатов уволиться в знак протеста. В 2025 году Министерство юстиции РФ официально внесло его в реестр иностранных агентов.

Ранее Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов. В реестр внесены журналистки Ирина Новик* и Нино Росебашвили*, востоковед Руслан Сулейманов*, историк Дмитрий Чернышевский*, а также региональные медиапроекты «Усть-Кут24»* и «Сердитая Чувашия»*. Минюст регулярно обновляет перечень лиц и организаций, признанных иностранными агентами, ссылаясь на получение ими финансирования из-за рубежа или участие в политической деятельности на территории России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.