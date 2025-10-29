Россия и США
29 октября, 03:01

Сверхзвуковой самолёт X-59 совершил первый испытательный полёт в США

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

Компания Lockheed Martin сообщила об успешном первом полёте сверхзвукового самолёта X-59, созданного совместно с NASA. Самолёт совершил перелёт с завода Skunk Works на авиабазе «Плант 42» в Палмдейле до зоны посадки у Исследовательского центра NASA имени Армстронга в Эдвардсе. Оба объекта находятся в Калифорнии.

«X-59 отработал в точности как планировалось, подтвердив свои лётные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования», — уточнили в пресс-релизе компании.

X-59 создан, чтобы «приручить» сверхзвуковой полёт: вместо оглушительного звукового удара он издаёт лишь мягкий хлопок. Технология может совершить революцию в авиации, позволив самолётам следующего поколения перевозить людей и грузы в два раза быстрее.

В ближайшие месяцы Lockheed Martin и NASA проведут первые сверхзвуковые полёты X-59, чтобы выйти на расчётные скорость и высоту.

Ранее импортозамещённый МС-21 успешно совершил испытательный полёт. Испытания прошли на аэродроме Иркутского авиазавода компании «Яковлев», входящей в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех». Главной задачей испытательного полёта стала проверка российских систем и двигателей ПД-14. Самолёт присоединится к программе сертификационных испытаний совместно с опытным образцом МС-21, который уже совершил первый полёт в новой конфигурации (частично оснащён российскими системами и агрегатами) 29 апреля 2025 года.

