Московское «Динамо» обыграло «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ со счётом 5:1

Московское «Динамо» одержало победу над китайским клубом «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

Московское «Динамо» разгромило «Шанхай Дрэгонс» со счётом 5:1. В составе победителей дублем отметился Артём Ильенко, ещё по шайбе забросили Артём Швец-Роговой, Дилан Сикьюра и Седрик Пакетт. Единственную шайбу у «Шанхай Дрэгонс» забил Остин Вагнер.

В третьем периоде нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа получил удаление до конца матча. В следующих матчах «Динамо» посетит череповецкую «Северсталь» 30 октября, а «Шанхай Дрэгонс» 1 ноября сыграет с той же командой на выезде.

Ранее московское «Динамо» одержало победу над столичным «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая на «Мегаспорте», завершилась со счётом 5:0 в пользу «Динамо». В той игре дублем отметился Артём Ильенко, а Седрик Пакетт забросил свою юбилейную, 50-ю шайбу за «Динамо». Победа позволила «Динамо» прервать серию из шести поражений на выезде против «Спартака», поскольку они последний раз выигрывали 14 февраля 2023 года со счётом 3:2.